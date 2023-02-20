立場新聞案｜刊梁晃維專訪提「中共DQ候選人」　控方指為讓錯誤想法「入腦」 (14:39)

律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟針對鍾沛權的盤問，今進入第12天。她引述梁晃維在接受立場專訪時，指35+的目標「係要令中共痴線」，詢問鍾沛權如何理解他的說法。鍾回答，他推測梁晃維認為35+必定不會成功，因中央必定會DQ非建制候選人，故初選的目的是觸發DQ，顯示制度問題，令巿民不再對立法會抱有幻想；伍追問，梁是否「畀個氹中央踩，畀佢痴線嘅情況顯露人前」，鍾則不同意，重申他已回答控方提問。

控方又多度質疑候選人在香港遭DQ，無關中央政府，「點解又可以同中共連上關係？」鍾沛權解釋，梁晃維或判斷香港重大的政治決定，均由中央政府操刀，故梁相信該次DQ是中央的政治決定，反映中央認為議會已毋須溫和民主派點綴制度的公信力。

控方續指出，梁繼昌、公民黨楊岳橋等人被DQ是因支持制裁中央，與其政治路線無關，故梁晃維認為連溫和民主派也遭DQ，反映議會容不下反對聲音，說法不公平；鍾沛權則認為，即使控方不接受梁的意見，也不代表DQ的決定不容質疑、毫無討論餘地，亦相信當時社會有不少人同意梁的意見，故判斷毋須刪去其意見。