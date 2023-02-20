網絡工程師藏爆竹及化學品粉末囚40個月　官斥被告不滿政府欲不法表達主張 (14:32)

郭官在判刑後提醒，近年社會在《港區國安法》實施後，治安回復平靜，但不能排除本土恐怖主義地下化，警方近年屢次破獲與爆炸品相關案件，本案是其中例子，因此市民須時刻防範，見疑即報。

法官判刑時指，被告黃智榮（現年44歲）於2021年2月8日下午，在粉嶺榮福中心對出行人路，以單車鎖把一個尼龍袋鎖在欄杆。警員上前截查，在被告攜有的行李箱發現9包化學品粉末、102支煙花棒及4件碎片、141支爆竹和無線電遙控等。被告出發前與一名身分不詳的男子透過Telegram對話，知道對方需要「文具」、「玩具」及用作「整蛋糕」。

法官指出，「文具」及「玩具」是社會運動期間的術語，指用於對抗警察的物品或改裝工具；「整蛋糕」出自示威者帶備麵粉撤向火種，但遇查時可訛稱麵粉用於製作蛋糕。而被告明知對方為了「整蛋糕」而提供材料，形同串謀製造爆炸品，被告案中角色不單單是送貨員。

雖然案件無直接指明同2019年社會運動相關，但憑出現示威者常用的暗語、術語，足以證明被告與其他狂徒是受反修例下不滿政府的分子，並企圖用不法手段表達主張，行為卑劣。