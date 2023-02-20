初選案｜控方未交代如何引用初選論壇發言指證何桂藍　代表律師不滿 (13:52)

涉及串謀顛覆國家政權罪的「35+初選」案，今（20日）踏入第11天審訊。庭上播放初選論壇片段，多名現時身負《港區國安法》控罪的被告，均談及國安法生效情况。梁國雄在片段中表示，「國安法嚟左之後，可能我都被控煽動顛覆國家政權罪」，被告欄和旁聽席隨即傳來起哄聲音。楊岳橋則被問及國安法實施「會唔會over your dead body」，楊表示「我會同香港人一齊，係咪dead body，到時大家先算」。
庭上播片之前，代表何桂藍的大律師Trevor Beel關注，控方打算利用哪些發言指證何桂藍的控罪。控方表示，打算引用「共同串謀者原則」（co-conspirator rule），以其他被告的言行舉證。
法官李運騰提醒，控方尚未釐清被告哪一句言論，會對哪一名被告不利，控方亦須陳述言論如何「推動」（in furtherance of）涉案串謀計劃，「如果只是say hello，不會成為證據」。Trevor Beel質疑，審訊已踏入第11日，何桂藍至今被起訴兩年多，「控方是否說他們不清楚本案？」控方最終承諾，將於辯方盤問區諾軒之前交代舉證方面的立場。
新界東論壇片段顯示，多名初選參加者談及「35+」的目標。劉頴匡表示不排除參選人會被「DQ」（取消資格），因此民主派取得35個議席並非切實目標，「我相信係天空樓閣」（應為空中樓閣）。鄒家成坦言，「35+」機會非常低，但他會把握初選平台宣揚理念，亦會兌現「墨落無悔」聲明書上的承諾。