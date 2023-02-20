聯合醫院塌手術燈　29支同款手術燈累計12支有螺絲鬆脫 (12:33)

據了解，涉事手術燈於法國製造，12支有螺絲鬆脫的手術燈包括昨天公布5支來自聯合醫院的手術燈，該12支手術燈將即時停用至完成更換螺絲為止；其餘17支初步檢查無問題的手術燈，亦會按局方委託的工程專家林超雄建議悉數更換，並會每兩星期檢查。

至於下一步檢查，據悉醫管局今天內將完成檢查同品牌不同型號的200多支手術燈，並會於未來數天檢查其餘不同品牌的300多支燈，醫管局稍後將公布最新檢查情况。

他稱，醫管局亦檢查同一供應商其他型號的手術燈，初步沒有大問題，同時亦正檢查其他手術燈，預計數日內完成檢查，日後亦會每兩星期檢查一次手術燈。

醫管局於事發後一日公布事件，源柏樑解釋，醫管局需時整理資料後才公布，又指事發後已即時邀請專家檢視及分析，並要求承辦商負責人隨即來港了解。