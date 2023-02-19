財政預算案 ︳社協倡派1萬元基層生活津貼　建議開徵「暴利稅」 (15:06)

社協於今年1月向946名基層市民進行問卷調查，結果顯示，有97.9%受訪者認為，政府應向基層人士發放基層生活津貼。調查結果亦指出，大部分受訪者認為應以現金方式發放有關津貼，以用來繳付各項家居費用等。社協指，疫情令基層市民失業或開工不足，但同時防疫及通脹下開支增加，生活百上加斤，如沒有額外津貼將難以應付，建議政府要精準扶貧，將資源集中在最有需要支援的弱勢群體中。

社協亦建議為公屋租戶提供租金寬免，為全港電力用戶補貼電費，並為社會保障、在職家庭津貼、交通津貼等受惠人提供額外2個月支援津貼。社協亦提出多項長遠政策建議，包括為特定行業，如能源及房地產等個別壟斷性行業，開徵「暴利稅」，以增加政府財政收入；將2023/24年度公共開支佔本地生產總值的水平訂為不少於25%，以確保投入足夠財政資源，全方位改善房屋、教育、福利、醫療、退休保障等範疇，並建議上調利得稅稅率。