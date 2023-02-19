聯合醫院昨有手術燈塌下　一名麻醉助理受傷　全院5支手術燈有類似問題 (15:13)

醫管局稱，事發時該手術室沒有病人，亦沒有其他職員或手術受影響，並稱非常重視事件，隨即通知各醫院聯網暫時避免使用該型號的手術燈，以確保病人及員工安全，並隨即安排保養承辦商全面檢查各公院使用同型號手術燈的29間手術室，確保所有手術燈可以安全使用。

局方續稱，承辦商初步發現，事件有可能與手術燈的螺絲狀態有關，聯合醫院共有五支同型號手術燈出現類似問題，承辦商會安排盡快更換；承辦商亦正檢查其他公立醫院同品牌的手術燈，預計在未來幾天內會完成。醫管局會密切監察進度，盡量將影響減至最低。

醫管局強調，所有緊急手術服務會維持正常，但部分非緊急手術服務或會受影響需改期，公院會盡快通知受影響病人。聯合醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處詳細報告事件，局方已委托一位分析事故的工程專家協助分析事件成因，亦已責成承辦商展開深入調查，以確定事件成因，並於完成後提交報告。局方會與承辦商嚴肅跟進事件。