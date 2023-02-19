許正宇：寬鬆經濟提振措施「一定要收」　強調當局會張弛有道　 (12:28)

許正宇於無綫節目《講清講楚》中，被問到會否推出一定程度的經濟提振措施，他強調一定要做好平衡，指出現時經濟數據有轉好的跡象，但部分行業現階段未完全恢復，故在收緊政策時，亦要保持經濟穩固發展，當局會採取「中間再偏鬆」的方向。

現時財政儲備約為政府12個月的開支，有政黨早前建議提高足球博彩稅以增加政府收入，許正宇說，當局會持續檢視不同的開源措施，「講稅就冇人鍾意嘅」，會視乎民生及各方面因素作綜合考慮。

許正宇：採「合縱連橫」策略 開拓不同市場

許正宇早前隨團出訪中東，他形容成效很好，令對方清楚本港的優勢及可提供的服務，亦探索了投資及合作空間。對於外界關注沙特阿美會否來港上市，許正宇說，公司決定上市地要視乎當地監管、市况等，難一概而論對方會否來港上市的原因，強調本港要保持現有優勢及競爭力，並持續優化市場吸引力。他又說，本港的上市制度屬國際級，相信不同地區有不同種類的企業可滿足本港監管要求，歡迎有關公司來港。

至於政府日後會否重點與中東等新興市場合作，許正宇稱，香港作為國際金融中心沒有區域性，只要有機遇都會把握。他說，政府會採取「合縱連橫」的策略，「縱」即用好國家及大灣區優勢，拓展東盟及亞洲市場；「橫」則指中東等，當局亦正考慮出訪歐洲，開拓市場。