西貢居民辦137及132區填海工程諮詢會 議員促發展局長落區會見居民 (20:18)

多名居民於諮詢會上表達對發展局的質疑。其中有居民認為，當局於今年提出於將軍澳132區設置6個厭惡性設施，但未有給予居民充足時間消化及了解項目，質疑發展局推行項目操之過急。狄志遠則坦言，自己都不清楚項目開始諮詢，批評「發展局要快，要交功課」。他認為，項目具高敏感度，影響附近民居，認為局方目前諮詢安排荒謬，認為局方最低限度應延遲3個月諮詢期。

新界東南立法會議員林素蔚指，項目涉眾多居民，不止數千人關注，認為「發展局一定要公開諮詢」，同時增加項目透明度。她補充，將繼續收集居民意見，同時會約見發展局副局長林智文就項目表達意見。

政府上月底才向立法會匯報，交代將軍澳第137區及相關近岸填海的初步發展大綱圖，其中137區現有「躉船港池」及沿海岸線將填海約20公頃，並於2025年啟動填海；132區則擬以填海和削坡方式提供約25公頃土地，並容納6個厭惡性設施，包括海上垃圾收集站、廢物轉運站及混凝土配料廠等。