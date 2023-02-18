西貢居民辦137及132區填海工程諮詢會 議員促甯漢豪落區見居民 發展局：3月再赴區會深入討論 (20:18)

發展局發言人回應查詢指，將軍澳第137及132區發展項目的持份者主要是當地居民和地區人士，因此局方於1月31日諮詢過立法會發展事務委員會並表示會在未來兩個月諮詢區議會和聽取地區意見後，便隨即於2月3日聯同多個相關政策局及部門在西貢區議會召開的特別會議上，向西貢區議會詳細解說發展方案，並透過各區議員了解當區居民就發展方案的意見。當局亦會於3月再次出席西貢區議會的例行會議，與議員進行更深入討論。

此外，發展局本月中亦曾與相關立法會議員及一些地區人士會面以聽取他們的意見，亦正透過相關立法會議員、區議員和地區領袖，主動約見將軍澳居民和地區人士，包括安聯村村民，直接聽取他們的意見。居民亦可繼續以書面形式提出意見。局方指隨後展開的相關法定程序中，公眾、當區居民以及其他不同持份者亦可就其特定關注的範疇（例如項目對環境的影響及城市規劃等），按各相關法定程序在推展過程中繼續提供意見。

今日多名居民於諮詢會上表達對發展局的質疑。其中有居民認為，當局於今年提出於將軍澳132區設置6個厭惡性設施，但未有給予居民充足時間消化及了解項目，質疑發展局推行項目操之過急。狄志遠則坦言，自己都不清楚項目開始諮詢，批評「發展局要快，要交功課」。他認為，項目具高敏感度，影響附近民居，認為局方目前諮詢安排荒謬，認為局方最低限度應延遲3個月諮詢期。

新界東南立法會議員林素蔚指，項目涉眾多居民，不止數千人關注，認為「發展局一定要公開諮詢」，同時增加項目透明度。她補充，將繼續收集居民意見，同時會約見發展局副局長林智文就項目表達意見。

政府上月底才向立法會匯報，交代將軍澳第137區及相關近岸填海的初步發展大綱圖，其中137區現有「躉船港池」及沿海岸線將填海約20公頃，並於2025年啟動填海；132區則擬以填海和削坡方式提供約25公頃土地，並容納6個厭惡性設施，包括海上垃圾收集站、廢物轉運站及混凝土配料廠等。