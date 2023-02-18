警方搗破上水大麻種植場拘1人 檢800棵大麻值1200萬 (19:40)

警方毒品調查科高級督察曾憲釗指，警方今早在上水金錢村一棟樓高三層的村屋內，檢獲859棵、共重70公斤的懷疑大麻植物，以及一批懷疑用作培育大麻的工具。村屋約有2100平方呎，在一樓及二樓共有5間房，房間內各有1個月曆，用作提醒施肥、淋水等情況。被捕人根據大麻的成長速度將其分類到不同房間進行培植，包括幼苗、成長中、接近成熟等數個區域。每個房間內都有不同設備以加强培植效果，例如太陽燈、遮光布、隔熱棉、甚至有以石油氣推動的二氧化碳機器，可用作控制大麻種植的溫度及濕度，以加快種植大麻的速度。警方形容種植場相當有規模及有系統。

警方根據檢取的大麻數量及種植場規模，推算種植場每年可以收成約687公斤大麻毒品，市值1.2億港元，預計供應本港市場。警方估計種植場運作大約數個月，尚未收成及未有收入。經過初步調查，警方相信有販毒集團從海外引入一批大麻種子以及相關工具，用作培植及販賣。男子涉嫌管理種植場，稱在網上自學種植大麻。警方不排除會有更多人被捕。