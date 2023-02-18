十一尖沙嘴衝突11人候判求情稱有悔意　官指暴動摧毀社會　判刑不能僅顧慮被告良好背景 (16:39)

今日求情的被告包括袁均穎（現年34歲，下同）、黃蔚霖（26歲）、黎穎霖（26歲）、吳沛伶（21歲）、甄衛兒（21歲）、彭漢深（32歲）、張俊軒（20歲）、韋珍兒（尼泊爾裔，24歲）、梅卓羚（26歲）、林耀基（29歲）及鄭子健（30歲）。法官下令11人繼續還押至3月4日判刑。

袁由代表律師呈上她親筆求情信。王官讀後指，除了袁外，案中許多被告都有親自寫信求情，無一不是表示對參與暴動感到非常後悔，特別是見到年邁家人替自己擔心而抱歉，惟王官明言不是等到現在才懂得寫信求情，表達痛楚，而應該早於犯案之前考慮有何後果。

黃的代表律師求情指，她畢業後開了製作公司，但不忘貢獻社會，以低酬金方式為非牟利機構拍攝影片；黎的代表律師指，審訊因應法庭及各大律師的檔期而出現延誤，候審期間為被告帶來壓力，亦打斷他的未來，冀酌情減刑；吳及甄的代表律師指，2人希望盡快服刑完畢，冀日後報答家人。

辯方為彭求情指，他眼見自己將要入獄，受到很大情緒困擾，見到家人痛哭也很難過；張認為自己的理想與當時的黑衣人不同，自己日後會接觸中國文化；韋珍兒則是土生土長的尼泊爾裔人，立志為少數族裔服務，早前亦成功報讀香港大學社會工作碩士課程。社福界立法會議員狄志遠閱讀被告的服務證書後，寫信支持她過往對社區的貢獻。王官痛心被告情況，但亦指做錯事後要承擔。