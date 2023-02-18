楊潤雄讚短片比賽《香港有多好》「說好香港故事」　為影視界培養人才 (16:08)

楊形容《香港有多好》短片創作大賽的主題「好貼題」，符合「說好香港故事」的理念。他又說，是次比賽能讓年輕人參與短片製作，啟發創作潛能，為影視界培養人才。

是次短片比賽分為小學組、中學組、大專及公開組三個參賽組別，要求參賽者指攝不超過3分鐘的短片說出香港好的地方。大會接獲逾500條參賽短片，從中挑選出 15名得獎者，包括冠、亞、季軍及創意獎。

評審之一、微電影導演及監製何緯豐表示，評選500條短片是一項很大的挑戰，而作品題材和拍攝手法具質素，冀「將得獎作品於串流平台播放」，對外宣傳香港的特色。

大專及公開組的冠軍由香港都會大學團隊以自創動畫 《風箏》奪得，以動畫作表達手法具「創意」，展現香港美麗與獨特之處；而中學組的冠軍則由保祿六世書院的參賽者奪得，其作品 《獅子山下》呈現出香港濃厚的人情味；小學組則由聖公會聖米迦勒小學的參賽者以 《我和它》作品奪冠，以旁白形式訴說茶餐廳食客的生活百態。