理大校外警民衝突案被告9男1女被判暴動罪成　還押至3月11日判刑 (13:57)

10名被告為技術員黃權龍（案發時22歲，下同）、學生高晞朗（17歲）、女學生林君悅（16歲）、運輸工林子浩（30歲）、數碼媒體工作者李沛翹（25歲）、學生馬奕熙（19歲）、侍應彭大展（25歲）、電腦技工宋博通（20歲）、學生鄧永明（22歲）和檢查員董浩霖（23歲），他們被控於或約於同年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。

暫委法官鄭紀航於判辭指出，辯方主要爭議是9名男被告有否參與是涉案暴動，因為沒有證據指明他們最早於何時現身暴動現場，以及他們被捕前有何動向。控方依賴的證據是，警方衝前驅散後，短時間內設立一個類似長方形的封鎖區，南至北爲窩打老道至咸美頓街，東至⻄為碧街東、⻄兩邊，阻止不相關人士進入，而法庭可憑此推斷各被告是在警方推進後，在暴動地點被截停。

判辭續指，由於沒有理由支持各被告會貿然進入封鎖區，故推論在警方推進前及暴動發生時，各被告已在暴動地點內沒有離開。鄭官又指，若他們不是意圖參與暴動，絕不會進入及逗留在暴動地點，加上各人一身裝備及不是附近居民卻在夜深時份出現，唯一不可抗拒的推斷，就是他們意圖透過身處暴動現場，壯大聲勢，從而鼓勵、協助或利便其他暴動參與者破壞社會安寧，因而裁定9人暴動罪成。