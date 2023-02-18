丘應樺：中東發展策略與港相若　沙特將派員來港考察展多項合作 (14:04)

被問到沙特國營石油企業沙特阿美是否會來港第二上市，丘應樺回應指，沙特阿美表明很感興趣，會盡快來港考，雙方正緊密商談。至於沙特坐擁過萬億美元資產的3個主權基金，丘應樺說，此類主權基金對香港有充足信心，又指其在經濟多元化和分散投資的考慮下，並非一定投資歐美市場，香港可是另一個選擇。

他亦提及，現時本港正招攬過百間龍頭企業來港，但由於涉及敏感的商業秘密，因此不能透露詳情，否則可能會被其他國家地區搶走。《施政報告》要求投資推廣署3年內吸引1100間企業來港，丘應樺表示，政府將從土地、稅務及財務方面加強吸引力，目前進度良好及樂觀。

另外，丘應樺指除中東外，東盟作為本港第二大貿易伙伴，亦需加強協作，未來會專注印尼、馬來西亞和新加坡等市場。他指出，疫情期間大部分地區經濟都呈負增長，但越南能夠錄得GDP增長8%，工業園區和高科技功不可沒，其願景可給香港啟示。他表示香港已申請RCEP（《區域全面經濟伙伴協定》），除東盟十國外亦包含中國，澳洲、紐西蘭，日本、韓國，希望令香港商機加強。