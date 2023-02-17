白領工會被取消登記　勞工處：違反《職工會條例》　過去兩年僅一職工會因此被取消 (19:05)

勞工處今回覆查詢指，登記局經審慎和全面的調查和評估，在徵詢律政司後，於去年12月16日，向白領工會發出「擬取消職工會登記通知書」；該職工會有表決權的會員可在上述通知書送達後28天內，就相關決定向原訟法庭提出上訴，而登記局在限期前並無收到有關上訴。處方又指，已登記職工會的運作必須符合《職工會條例》及已登記的會章，如個別職工會違反相關條例或其會章，定必嚴肅跟進；如違規情况嚴重，登記局可依法取消該職工會的登記。

根據勞工處的數字，2020年至2022年期間，共有178個職工會因自行解散、自行請求取消登記或違反《條例》而被取消登記，當中只有一間職工會是因違反條例而被登記局取消登記。翻查資料，政府在前年10月13日撤銷香港言語治療師總工會的登記，並於去年10月22日刊憲。

香港白領行政及文職同行工會昨（16日）在社交平台facebook表示，去年先後收到勞工處職工會登記局來函，指工會涉違《職工會條例》，會刊憲取消工會登記，今（17日）起生效；又指昨是最後一刻以理事身分行事，日後不會再更新。