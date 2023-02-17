遭林卓廷控誹謗　何君堯逾期申請設陪審團被駁回兼須付訟費 (18:52)

高院法官歐陽桂如在判辭中指出，原告林卓廷和被告何君堯案發時同為立法會議員，屬知名度高的公眾人物。去年1月聆案官頒有條件命令，規定若被告要求案件由陪審團審理，須於去年2月25日前提出申請，但被告沒有在限期前申請，卻在同年5月16日提出延期及要求審訊設陪審團。

被告一方稱，他在另一宗控告郭榮鏗、林卓廷及毛孟靜誹謗的案件中，法庭於2022年3月批准該案審訊設陪審團，他想等待該案結果，才決定就本案提出申請，以節省提出不必要申請的成本，並非故意不遵從命令。

不過法官反駁，儘管被告聲稱為節省成本，而沒有通知法庭及原告有關延期申請。法官又指，另一案雖批准設陪審團的決定，但兩案涉及反冒犯字眼及日期不同，本案原告只為另一案的第二被告，不等同本案也應設陪審團。法官又指，本案雖適合設陪審團，但因被告沒有依法庭命令在限期前提出申請，故駁回其申請，並須付訟費。