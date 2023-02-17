會計文員盜逾240萬6年後被起訴判緩刑　官指延誤令人咋舌斥警無認真調查 (18:46)

謝官判刑時表明不接納辯方求情稱，被告患嚴重抑鬱症和強迫購物症而犯案，指被告首次診斷患病到案發距7年，其間持續接受治療，且無證據顯示被告的精神狀况與本案有關。相反，她在支票上打錯受款人名稱，在劃去名稱後要求律師樓合夥人加簽確認，犯案手法有計劃，顯示其頭腦清醒。

不過謝官同時指出，本案2016年1月揭發時，律師樓已知悉涉款去向，並隨即展開民事訴訟追討欠款，同時向警方提供資料，被告同年4月被捕。雙方翌年和解結案，被告已還清170萬元款項和訟費，惟案件拖延了6年，被告於2022年再次被捕及起訴，認為對被告完全不公平，心理壓力亦不言而喻。

謝官續指，被告首次被捕後無自暴自棄，反而努力工作償還款項、奉公守法，工作表現獲僱主讚賞。雖然判刑要具阻嚇性，但本案情况極特殊，遂就兩罪判被告緩刑，並形容被告屬「好彩」，得以在延誤期間努力工作還清款項，否則必然判處監禁。