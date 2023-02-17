初選案｜庭上續播初選論壇　被告回顧片段不時發笑 (18:24)

出席港島論壇的參選人包括認罪被告梁晃維、徐子見和袁嘉蔚，不認罪受審的被告鄭達鴻、彭卓棋和楊雪盈，以及已流亡海外的羅冠聰和許智峯。

在自由搏擊環節，楊雪盈認為搏擊對象應是建制派，她問在座參選人會建議市民投選其中哪4人進入議會，鄭達鴻表示不希望分化民主派，犯人欄內的彭卓棋聞言忍俊不禁。彭當時回答稱，「我，anyone but you，唔係楊雪盈」，認為楊應該出選文化界，預料她可在文化界勝出。庭上傳出起哄聲音。

另外，梁晃維質疑鄭達鴻聲稱「光復法治」，梁表示現時法律制度內「充滿紅官、藍官」，「藍絲斬人比人讚情操高尚」，問「點解公民黨同鄭達鴻未敢講法治已死？」鄭達鴻回應稱，作為法律學生、從業員，他不能輕言「放棄法治」，而區院法官郭偉建涉稱讚傷人的被告，終院首席法官已經作出批評。

至於徐子見被主持形容他自稱素人多年，徐自言是「好老嘅素人」，他認為楊雪盈和他極之相近，同樣是素人，主持卻指出楊來自地區組織。主持亦問為何要投票予徐，而非支持年紀較輕的參選人，徐反指主持「年齡歧視」，又說抗爭不是一個年齡層的事。其間多名被告在犯人欄內發笑。港島論壇片段播放完畢，審訊下周一（20日）續。