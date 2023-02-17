運輸署下周一起增設兩服務站助的士業界辦理「易通行」　料每日處理數百宗個案 (17:13)

運輸署長羅淑佩今日見記者表示，現時已有逾2.7萬名的士司機完成購買司機證或網上登記，料新增的兩個專屬服務站每日能處理數百宗個案，有信心未來兩個月內可完成處理剩餘個案。的士車輛方面，羅指現時已超1.3萬輛的士有車輛貼，即仍有5000輛的士未有車輛貼。

署方表示，的士車主和司機可由明日（18日）起到「易通行」網站或流動應用程式預約；為免混亂及減省排隊等候時間，的士車主和司機須提前預約，方能前往專屬服務站使用服務，另駕車前往專屬服務站的人士可獲豁免一小時停車場收費。

署方稱，新增的兩個專屬服務站將協助教導的士司機如何使用「易通行」流用應用程式分拆隧道費。另外，運輸署會在全港各區設立逾20個諮詢站，協助車主申請車輛貼、開立「易通行」戶口等。隧道費服務商亦會派大使到全港9個專用加氣站協助的士車主和司機預約。

隧道管理公司將聘臨時工或安排現有員工加班

至於早前有業界人士批評政府臨時通知「易通行」延期實施，部分青沙管制區收費員已覓新工。羅淑佩回應稱，青沙管制區每日車流約為6萬車次，需18位收費員繼續服務，暫有3位收費員已計劃旅行或轉工，料在3月10日後無法繼續服務，但她表示隧道管理商會做好人手安排，包括聘請臨時工或安排剩餘員工加班，又指青沙管制區車輛一向並非特別繁忙，相信可以妥善處理人手問題。