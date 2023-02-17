團體調查指受訪家庭收入跌開支增兼曾失業　促政府再推臨時失業援助 (15:00)

機構於今年2月1至2月15日期間發出網上問卷，對象為全港18區基層市民，並透過聯絡不同團體調查，最後收集887份問卷，有效問卷為871份。調查發現有24.5%的受訪住戶平均每月花逾5000元在子女身上。在最多平均月入為1.5萬元至2萬元的的受訪住戶中，有76.4%人每月的子女開支逾2000元。調查亦顯示，有16.4%受訪住戶曾於過去一年拖欠租金。超過5成認為自己「假自僱」或自僱人士的受訪者收入減少，45.1%受訪者稱家庭成員去年曾經失業。

與三名子女居住在油尖旺區的李女士指，現時以每月7500元租住一個200呎單位，雖然去年未有加租，惟業主已表明來年會加租。由於交通費昂貴，現時只會攜子女到鄰近家中的公園玩樂。

嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初指，基層家庭在後疫情時代面對三難局面，即「食少咗食差咗、（家庭）住差咗、小朋友學少咗」，建議政府再推一輪臨時失業援助。他指，從去年臨時失業支援的經驗得知，兩個月內的申請人數達35萬，形容為史無前例，反映計劃可解決市民燃眉之急，建議政府考慮可再推一輪失業援助。他續指，疫情令行業的工作形態改變，如店舖營業時間縮短，變相市民難以達到在職家庭津貼中有關工時方面的門檻要求，建議政府同時檢討職津的工時水平。