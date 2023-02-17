初選案｜九東初選者僅得一人不認罪照播足本論壇片段　控方指播片為引「共同串謀者原則」舉證 (14:30)

當控方稱打算播放九東選舉論壇，法官李運騰提出，該場論壇只牽涉一名不認罪受審的被告，即施德來。李官問及控方播放片段有何目的，控方是否只依賴被告言論指證他們本人，或是會引用「共同串謀者原則」指證。控方律政司副刑事檢控專員周天行表示會引用「共同串謀者原則」，李官着控方最遲在完結案情之前清楚交代立場，又指辯方有權知悉檢控基礎。辯方稱稍後將作出回應。

在九東論壇片段之中，李嘉達提倡發展本土產業，將抗爭帶入立法會，譚得志則亦稱要反抗並「絕地還拖」。胡志偉強調參選人為「35+」而戰、反對國安法及要運用否決權。黃之鋒稱面臨國安法，政府明顯不止打算DQ他一人，而是DQ所有反對國安法的人，「甚至DQ哂成個選舉」。

施德來表示目前和政府沒有談判餘地，進入議會後，「我哋大家都要否財政預算案，大家都要否決政府所有嘅議案，同呢個政府抗爭到底，攬炒呢個政府」，他又說因為真正攬炒的是時任特首林鄭月娥及中共。

至於譚文豪提及，立法會一向對於任命法官甚少投反對票，形容立法和司法機關「河水不犯井水」，惟建制派亦曾經反對委任開明法官，他指投反對票可以在議會「打開缺口」。