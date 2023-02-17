立場新聞案｜控方指鄒家成立場專訪煽動憎恨中央　關注為何「憎大陸憎得咁緊要？」 (14:11)

控方指控立場發布專訪初選候選人等17篇煽動文章，代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，指鄒家成在文中表明「反共」，將中國當成敵人，煽動讀者對中央的仇恨。鍾沛權不同意，認為鄒真誠表達其政治理念，包括對中央強烈不滿，但不一定是視作敵人。

伍淑娟續指，文中僅描述鄒家成受2016年「魚蛋革命」及2019年反修例運動影響，形成反共理念，「我唔明白點解對中國有咁大仇恨呢？」鍾沛權稱他沒有資料解釋鄒的政見，隨後在控方要求下解釋，早在反修例運動前，銅鑼灣書店事件、城邦派候選人「中出羊子」被取消參選資格、香港民族黨遭取締等事件，令港人憂慮自由被剝奪，甚至對中央失望。

控方續多次質疑立場為何不在文中交代鄒家成反共的原因。鍾沛權則解釋訪問時鄒已勝出初選，估計焦點是他一旦進入議會會有何政治主張；辯方詢問，控方四度追問相同問題，是否代表若文章交代受訪者反共的原因，便不是煽動文章。控方解釋要視乎文章內容。