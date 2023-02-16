何珮珊：海關將展開亞太區聯合緝毒行動　與各國建立即時通報機制 (19:55)

香港海關今（16日）在會展舉辦「區域海關組織緝毒高峰論壇」，出席者包括來自40個國家和地區、逾百位執法機關和國際組織的領袖等，總結過去幾年疫情下的執法情况。何珮珊認為單邊主義持續升溫，削弱國際間合作以應對全球毒品威脅的成效，是次活動則深化各地合作夥伴關係。她透露由國家海關總署緝私局、澳洲移民和邊境保衞部執法署、澳洲聯邦警察、香港海關、澳門海關及新西蘭海關成立的「三國五地小組」，去年在情報分享機制下成功破獲三宗案件，其中兩宗與打擊冰毒有關。

何珮珊表示，疫情改變毒品走私趨勢和模式，因應各地政府的旅遊限制和社交距離措施，販毒集團改以海上和水路販毒，執法機關偵破重大毒品案件數量和數額上升，而販毒活動亦漸趨國際化和集團化。她指今年第三季舉辦為期五天的國際緝毒工作坊，向周邊國家和地區分享本港的緝毒情况，並會邀請國內和海外專家交流。

本港上周起與內地全面通關，何珮珊指由政務司副司長卓永興領導的跨部門工作小組，至今已經進行兩次會議，並已落實打擊水貨活動的措施；海關將連同入境處和內地海關加強協作，確保口岸秩序順暢。而大麻二酚本月起列入《危險藥物條例》下危險藥物，販運、製造、管有及服用均違法，何珮珊指海關會加強抽驗，一旦發現相關產品將會執法。