政府首舉行「全政府動員」級別突擊演練　楊何蓓茵稱為測試通訊能力 (18:51)

楊何蓓茵說，演練模擬模擬香港受鄰近海域海嘯影響，令本港水位比正常升高，引發低窪地區嚴重水浸，大量居民需要撤離。她稱，在獲特首批准後，由公務員事務局聯絡各政府部門代表，再由各部門通知1萬名指定人員進入「戒備狀態」，他們要於約3小時內到指定地點，當中300名來自6個部門，包括水務署、路政署、機電工程署等人員要到北角社區會堂集合，600人則要到各部門指定位置集合。

特首李家超及楊何蓓茵今午到北角社區會堂視察，所有人員均準時到達。他們之後聽取簡報，並討論如何有效迅速動員，組成應急隊伍。楊何蓓茵稱，在重大事件中要作出實質應變，關鍵的第一步是在短時間內動員大量人手，故今次演練重點關注各部門通訊情况。

李家超：組成應急團隊對日常公共服務影響非常輕微

被問到政府之後的演練計劃，楊何蓓茵指不會透露，強調不會事先通知各部門，不排除會任何時間內，舉行任何情景的演練。她又指，目前仍在收集各部門於演練中的表現，下月會同立法會介紹「全政府動員」級別及演練成效評估。

李家超則於Facebook發文，指出政府於77個單位中各集結百分之五人員，組成應急團隊，對日常公共服務影響非常輕微，是「以最小的成本換來最大的效果，可説是『四兩撥千斤』」。他又說，要提升政府面對挑戰時的韌性，必需完善體系建設，提早做好部署，確保政府具良好應變能力。