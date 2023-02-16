曾解釋為男童拉筋　童樂居幼兒工作員虐兒罪成　官斥被告行為陰險明言判監 (18:48)

被告周翠英（45歲）報稱幼兒工作員，她否認於2021年12月14日在童樂居故意襲擊兩歲男童B。被告受審時供稱，案發時觀察男童未能入眠，故為他做伸展運動助眠，實無意傷害男童。

裁判官梁雅忻裁決時指，被告呈交有關為兒童做伸展運動的刊物，其中一份《兒童拉筋小常識》列明需預先為兒童熱身，其後伸展過程中切忌猛烈或過急的施力。梁官遂指，被告的說法矛盾，她自稱根據教學而為男童壓腿伸展，但閉路電視片段顯示，她沒有替男童熱身，且按壓動作急快，加上只是右左腳各壓一次，難有足夠理由相信起到放鬆助眠的功效。

梁官又指，閉路電視片段顯示，被告曾在同事經過時，暫停對男童的動作，反映她在觀察會否有人目睹她的行為，其後男童被壓腿時，他曾揮動雙手以反抗，狀似想推後被壓前的腿。考慮上述因素，推論被告假藉壓腿而懲罰男童，有意令男童受到不必要苦楚，裁定她罪成。

辯方求情稱，被告大半生都投入幼兒工作的行業，前上司及童樂居前院長都對被告有良好評價，而她罪成後恐難以繼續幼兒工作，已是最大懲罰。惟梁官斥被告虐待行為陰險，男童無法向他人投訴遭虐待，令案情嚴重，故判處即時監禁是無可避免。