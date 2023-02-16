警拘24人涉電騙冒認老闆要求員工轉賬　涉案騙款逾300萬 (18:18)

警方今次搗破的電話詐騙集團於去年7月開始運作，主要以「猜猜我是誰」手法行騙。警方確定最少70位受害人被該集團欺騙合共約323萬港元，而每宗案件牽涉2500元至20萬元不等。警方調查發現，騙徒以「太空卡」致電公司員工，包括餐廳、酒樓、零售商戶、及物業管理公司，冒認為公司老闆或管理層，表示急需現金周轉，要求員工即日將現金轉帳到指定戶口。然後騙徒會在極短時間內經銀行櫃員機取走款項。警方指這種騙案手法在過往曾經出現，但在近半年再度流行。

警方於本月11日至15日拘捕8男5女，他們年齡介乎23至65歲，當中包括一名50歲報稱無業的男子，相信是集團主腦、一名報稱運輸工人的骨幹成員、以及11個傀儡戶口持有人。主腦涉嫌負責購買太空卡、招攬及操控傀儡户口，以及處理騙款；骨幹成員涉嫌操控傀儡戶口及處理騙款；傀儡戶口持有人則涉嫌負責借出戶口收款。警方相信今次行動已經成功瓦解一個本地詐騙集團。

另外6男5女涉嫌洗黑錢被捕，他們年齡介乎25至75歲，部分人涉嫌收取幾百至幾千元報酬，出賣銀行戶口作非法用途。當中牽涉21個戶口，涉及洗黑錢金額高達1.2億港元，大部分為電話騙案騙款。行動中，警方檢取約100萬港元現金及一批名貴手錶，又凍結200萬港元銀行戶口資產。

商業罪案調查科總督察黎美儀指，電話騙案亦佔整體詐騙案件大約1成。2018年至2021年間，電話騙案數字每年徘徊在約600至1200宗，2022年警方共接獲2831宗電話騙案舉報，較2021年的1140宗大幅增加，升幅達1.5倍。而2022年有超過7成電話騙案發生在6月至12月，全年損失金額達10.8億，較2021年上升33%。「猜猜我是誰」及「假冒官員」仍然是最普遍的電話騙案手法，分別佔全年電話騙案的46%及54%，當中「假冒官員」案件導致的損失達到9.6億，「猜猜我是誰」案件導致的損失則為1.1億。「猜猜我是誰」案件宗數在2022年下半年明顯上升，由頭兩季分別一百多宗，升至第三季近500宗，以及第四季760宗。

警方提醒，市民若收到來歷不明的電話，對方聲稱剛轉新號碼、又急需用錢的話，就很可能是詐騙電話，切記保持冷靜，向相關同事或親友查證。