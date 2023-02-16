初選案｜區諾軒作供提初選論壇交代籌辦過程及開支申報 (18:05)

區諾軒供稱，於2020年3月左右與戴耀廷構思初選，當時已經預期要舉辦選舉論壇，區與《蘋果日報》、「立場新聞」、網台「城寨」和D100代表開會籌辦論壇後，決定在蘋果日報大樓錄製影片，並於各媒體同時播放。

區曾憂慮需否就論壇申報選舉開支、招致多少開支費用，他曾建議不以「35+」名義辦論壇，並向《蘋果日報》尋求法律意見，最終決定交由「民主動力」作出選舉申報。

區諾軒承認負責設計選舉論壇流程，準備相關須知和資料予初選參選人，文件寫有主持、嘉賓及6個環節。在6個選舉論壇之中，區表示，他出席了大部分論壇以作觀察，他忘記缺席哪一、兩場；戴耀廷參與過一次論壇，趙家賢則沒有去過論壇。

控方原本打算播放部分選舉論壇片段，但有辯方大律師建議播放全部片段，認為或可喚醒區諾軒的記憶，協助他作供。及後，控方播放九西論壇全部片段，參選人包括被告黃碧雲、劉澤鋒、何啟明、毛孟靜、馮達浚和岑子杰，而張崑陽、安德里、李軒朗亦有出席。庭上多名被告觀看論壇時不時傳出笑聲，林卓廷更被懲教人員輕拍手臂示意冷靜。審訊明（17日）續。