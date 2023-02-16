外傭因姦成孕　入稟起訴男僱主及索償 (17:53)

根據申索書，申索人X於2021年2月8日為答辯人沈盛霖（譯音）工作。翌日晚上，沈要求X為他刮沙及按摩，其間沈觸摸X的大腿內側。其後凌晨時分，X在沙發睡覺時，沈走近及伸手入X胸圍內，撫摸X乳房，並指插X的陰道。每當X欲用哭泣聲求救時，沈會用手捂X的嘴。

事後X萌生退意，但是外傭中介告知X，因為她以前試過提早完約，如果今次再提前解約，恐難以繼續留港工作。X遂打消念頭。

其後數天內，沈會對上下其手，X為了自保，請求女傭主讓她到天台睡覺。約2月16日，X上樓休息時，沈強行拉X到沙發上，將X的雙手扭到她身後，然後除去X的褲及指插X的陰道。X試圖閉緊雙腿但不敵沈的力氣。其後X感覺沈將陽具插入她陰道，X無力反抗下遭強姦，最終沈在X體內射精。

一周後X作嘔及無食慾，即時聯想自己因姦成孕。她在女僱主陪同下看醫生。其後X向女僱主投訴遭沈強姦，女僱主沒有將醫生處方的藥物給予X，反而強迫X服用墮胎藥。X只好在對方面前假裝服藥。

同年5月8日，X鼓起勇氣離家，向一間專門協助印尼外勞的機構求助。5月22日，沈被捕後帶上法庭。庭上透露，他在警誡下承認與X發生3次性交，辯方抗辯理由是X自願性交。最終沈在審訊前被撤銷起訴。同年11月29日，X在本地醫院誕下一名女嬰，沈是女嬰的生父。