18間郵局延長電話卡實名登記櫃位服務時間　丘應樺籲持「太空卡」者盡快登記 (18:28)

市民現可透過電訊商的流動應用程式或網址，或到電訊商門市、全港25個指定港鐵站內支援站或18間指定郵政局的服務櫃位實名登記。丘應樺今午到灣仔郵政局視察相關服務的運作，他之後會見傳媒，指至今郵政局及港鐵站的支援服務站已處理約6萬宗查詢及登記，當局不掌握尚未作實名登記的人數，「太空卡好多未必係用緊。」

他指出，實名登記過程快捷簡單，市民需提供中英姓名、 出生日期及身分證副本，一般需時數分鐘。因應限期將至，丘應樺指出，得知電訊商已投入額外資源及人手，包括延長門市服務時間，以加強服務。他又說，知道不少長者會使用太空卡，當局早前透過地區服務人士，甚至到護老院協助登記，亦設街站、在電台及電視等作宣傳，認為相關訊息傳播已足夠。

另外，對於當局新增要求免費電視及電台，須每周播放額外至少30分鐘關於國民教育等的節目，丘應樺稱，新要求是按《港區國安法》第10條訂定，不會對電視台或電台造成不便。