最新失業率連跌9個月至3.4%　恢復至爆疫初期水平 (16:40)

翻查資料，統計處於2020年2月公布計及當年1月的過去3個月失業率為3.4%，就業不足率則為1.2%。

統計處公布，與去年10月至12月比較，去年11月至今年1月差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業及零售業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，零售業以及運輸業。

不過，總就業人數錄得下跌，由3,665,300人跌至3,662,200人，減少約3100人，同期總勞動人口亦由3,791,300人下跌至3,780,600人，減少約10,700人。

至於失業人數，在不經季節性調整下，由去年10月至12月的126,000人下跌至去年11月至今年1月的118,400人，減少約7600人。同期就業不足人數亦由55,300人下跌至52,100人，減少約3200人。

勞工及福利局長孫玉菡表示，隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情况在未來數月應會進一步改善。