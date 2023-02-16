8人涉金鐘「反極權遊行」認暴動罪入獄30至36個月 (14:38)

各被告依次為王益利（23歲，程式編寫員）、周俊熙（24歲，審計員）、黃姓學生（案發時16歲）、韓偉傑（28歲，地盤管工）、李柏賢（21歲，城大學生）、石家宇（23歲，社工）、劉家豪（21歲，倉務員）及呂昊峻（22歲，港大學生）。該黃姓學生早前獲准保釋以完成功課，今日改為還押至3月2日候懲，以待索取教導所報告。

暫委法官張志偉判刑指，當日至少有500名示威者在政府總部外集結，築起路障與警方對峙，暴動歷時2小時。8名被告均穿黑衣、戴防毒面具或面罩，以及防護裝備，並且曾經逗留在示威者前線，或協助組成傘陣，作用是與警方開展攻防戰，故此各被告的角色有一定帶領作用。

法官續指，其中3人的罪責較嚴重，韓手持鐵錘，而鐵錘可用於挖起磚塊；劉持長竹枝，當日有人曾用竹枝揮舞他國國旗；呂曾向警方拋擲物品。因此3人的刑期起點會高於其他被告。但是考慮8名被告認罪、部分被告案發時年輕，以及他們在候審期間有深刻反省，飽受壓力下仍努力更生等因素，可以給予減刑。