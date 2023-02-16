立場新聞案｜何桂藍受訪提「與中央周旋」　鍾沛權否認煽動稱國家強大不易危國安 (14:26)

控方指控立場發布專訪民主派35+初選候選人等17篇煽動文章，代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟認為，受訪者何佳藍在文中提倡「同中央周旋，要同佢打過」，是煽動讀者憎恨中央。鍾沛權表明不同意，重申文的「打」不是指使用武力，而他理解的煽動是引致即時暴力的行為，加上香港在回歸前後一直容許批評中共的聲音，何僅表態要與中共周旋，不應構成煽動。

鍾沛權補充，2003年《基本法》23條立法的討論中，法律界也認為煽動罪過時，不符人權法和《基本法》對言論自由的保障，故他「無想像過會受煽動罪嘅針對」，發布文章前不會審視是否觸犯煽動罪。

控方反駁，《基本法》同樣限制危害國安的言論，而何桂藍「呼籲周旋，將國家變成一個敵人，咁樣唔會危害國家安全咩？」鍾沛權則重申，他一直認為國家強大，「唔會咁樣危害到國安」，亦認為何桂藍的言論是針對執政政府，她尋求手段更換政府，或表達不滿，並不會危害國安。