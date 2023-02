初選案︳區諾軒自前年9月起已協助警方　靠警助閱趙家賢WhatsApp紀錄 (14:22)

區諾軒講述多場初選協調會議內容,其中新界東會議上,區稱有人「拎返以前民主黨好多事情出嚟批評」,例如指責泛民「行禮如儀」,法官陳慶偉提議翻譯為「just go through the formalities」,庭上傳來笑聲。至於鄒家成提出將「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」的初選條款,由「積極」改成「會」一字,區表示爭辯後最終沒有共識,各人改為討論出選名單。

控方呈上從另一被告趙家賢手機檢取的WhatsApp紀錄,顯示戴耀廷曾創立「35+計劃新東信息發布區」的群組,而區諾軒是管理員。控方問及群組成員名單,區起初表示沒有印象,又指他於2021年9月收到趙家賢的WhatsApp紀錄,才得以重溫對話。在法官李運騰提問下,區確認他當時正協助警方,所以閱讀到趙家賢的WhatsApp紀錄。

李官一度表示,本案於數年前發生,法庭不預期區諾軒擁有「相機一樣的記憶」(photographic memory),審訊亦不是「記憶力的遊戲」(memory game)。區後來閱讀WhatsApp紀錄,確認趙家賢和鄒家成均為群組成員,他估計初選報名期完結後,戴耀廷就開設群組以發布信息。法官陳慶偉引述這是區的推斷,區回答「係,我會努力」。

初選計劃中,協調會議的下一步為選舉論壇。區諾軒表示,當時聯絡了一位《蘋果日報》記者,表達有意舉辦論壇,後來《蘋果日報》願意提供場地,最終與「立場新聞」、網台「城寨」和D100合作,舉辦共6場論壇。