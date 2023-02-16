油麻地果欄小貓被偷11日後尋回　兩男被捕　貓主籲將心比心 (16:39)

油尖警區情報組及動物罪案警察專隊人員經深入調查及翻查大量閉路電視片段後，即日鎖定兩名男子，並於昨日（15日）採取行動，於旺角區拘捕兩名分別29歲及31歲的非華裔男子，並於兩人的旺角區住所內尋回被盜走貓隻及犯案時身穿的衣物。貓隻交由相關機構檢查後已歸還報案女事主；案件交由油尖警區刑事調查隊第10隊（動物罪案警察專隊）繼續跟進。

貓主陳小姐向本報表示，五個月大的雄性幼貓「金枕」與數隻「家人」於店內生活，不時在店外活動。陳指，金枕在本月4日晚上10時許在該店開舖後不久即失蹤，眾人翻看閉路電視，發現有男子曾向貓兒招手，其後將他抱走。貓主心急如焚，在附近四周張貼告示及擺放易拉架尋貓。

陳指，涉事男子當時帶同黑狗出沒，有店員曾見過男子偕狗到果欄散步，因怕有誤會，「驚人哋以後流浪貓將牠抱走」，故未即時作出報案，惟事隔多日未見他放狗，亦未見將貓歸還，遂於上周六（11日）報案。

陳表示，金枕性格友善，對人不會過度防範，「每朝都會有細路或唔同人經過都會同佢哋影相、玩吓」，又不排除事主曾與金枕玩耍。她透露，回家後的金枕雖沒有受傷，惟明顯受驚，且出現肚痾，「我都唔知佢係畀貓糧定狗糧畀我哋貓食」。

被問及「偷貓賊」被捕的感受，她指報案目的並非懲戒別人，而是希望能夠尋獲貓隻，「佢哋都係養狗嘅人，如果懲戒佢哋，可能狗未必有人照顧」，呼籲大眾不要再隨便抱走貓隻，「我哋今次都好唔開心，搞咗幾日」、「如果你哋都係寵物嘅主人，你哋都知道隻寵物攞走之後個心情係點」。