截至前年逾37%新界村屋僭建清拆令到期未處理　屋宇署曾遲八年發清拆令　警告信五年一封 (11:46)

政府於2012年4月實施針對新界村屋僭建物的加強執法策略，公署主動調查顯示，由2012年4月起截至2021年底，屋宇署就正在施工或新建僭建物，分別發出606張及2020張清拆令，分別24.3%及37.4%期限已屆滿但未獲遵從。另外，辨識首輪取締目標的大規模行動進度緩慢，過去10年只巡查全港約46%的認可鄉村。

其中一宗個案顯示，屋宇署於2013年發出清拆令前已知悉業主離世，但卻在2016年才追查遺產承辦人的資料，最終直至2021年才向遺產管理人發清拆令。另一宗個案中，屋宇署在發出第一封警告信五年半後才發出第二封警告信，令業主誤以為不遵從清拆令，亦不會有法律後果。

趙慧賢認為，屋宇署應訂立清理積壓個案時間表，切實跟進逾期未獲遵從的清拆令；亦應檢視現行指引，制訂更清晰的內部目標處理時間，供職員遵從。她又說，屋宇署應總結過去十年的執法經驗，探討如何更務實地，將有限的資源聚焦處理最嚴重的僭建物類別及屢犯不改的違例人士。

刑罰阻嚇力不足

趙慧賢又指出，現時懲處阻嚇力不足，過去十年共有972宗成功入罪的個案，平均罰款只是約9,500元；持續未有遵從清拆令的業主，再被判罪成的平均罰款只有13,400元。判監的個案亦只有9宗。她說，現時法例的最高刑罰為罰款20萬及判監1年，認為屋宇署應就嚴重或持續違規的個案，向法庭反映問題的嚴重性；亦應加強對持續違規業主的檢控，以提高阻嚇效果。

另外，公署調查發現，屋宇署及地政總署要交換個案資料，有時因未能適時回覆，而延遲跟進工作的進度，建議定期制定清單，以監察資料互換的情況，並設立跨部門聯絡小組。公署亦建議屋宇署編制僭建物統計資料，以作數據分析之用。