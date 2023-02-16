食環應對阻街巡查多執法少　申訴專員促設累進罰款　引政府稱願研究 (12:11)

公署調查4個阻街黑點，包括荃灣河背街、深水埗順寧道／醫局街、旺角花墟及北角春秧街，指部分阻街黑點雖巡查頻密但執法數字不高，令阻街現象持續。以深水埗順寧道／醫局街一帶為例，食環署2018年至2021年於每日平均巡查4次，但日均僅有0.1次檢控及0.3次發出定額罰款通知書，但該處2021年的投訴比前一年增加兩倍；而在2021年，食環於花墟與順寧道／醫局街的執法次數相差7倍。

公署高級調查專員周錫超認為，若署方出於不同因素而令執法鬆緊標準不一，或會被人質疑執法不公。署方亦認為，現行的懲處對重複違規者及嚴重個案，例如以貨物及雜物佔用大範圍行人路者欠缺阻嚇力。

目前全港亦有5個「酌情容許範圍」，容許店舖將部分貨物雜物放置於酌情範圍內，但公署發現其中花墟及屯門新墟兩個「酌情容許範圍」仍有違規情况，依然有大量貨物堆放馬路及行人路，認為當局應加強執法。公署亦指，食環署於2018至2021年成功檢控的阻街個案中，每年每宗個案平均罰款金額為1000元，比定額罰款更低，認為阻嚇力不足。

公署建議，食環署應引入不同數據，例如包括商戶數目、過往的巡查及執管數字等作參考指標並通盤分析，並在加強審視各分區巡查、執管及資源運用，探討各區之間有否出現重大差異。公署同時提出，政府應積極研究在定額罰款條文中引入累進式罰款機制。當局亦應研究賦權食環署人員移走、檢取和扣押非法霸佔或阻礙街道的貨物及雜物的可行性，令食環署在部署執管行動時可更靈活及更具彈性，同時亦可更善用警力。

對於政府曾稱累進罰款不可行，申訴專員趙慧賢引述政府指會將設累進式罰款的建議，納入可行性研究，相信政府對建議仍持開放態度，公署亦理解政府所考慮到的問題，但強調現行罰則無法阻嚇持續或嚴重阻街者，相信累進罰款可針對有關問題。

地政總署、部分地區民政處行動欠積極

至於跨部門聯合打擊阻街的行動，公署發現不同民政處的做法及所統籌的聯合行動次數有頗大差異，有地區民政處在過去數年統籌超過100次聯合行動，包括東區（179次）及中西區（110次），而部分民政處則未有統籌任何行動，包括灣仔、九龍城及北區。亦有個案顯示，即使民政處嘗試統籌跨部門聯合行動，卻因該處無法迅速解決部門間對執管權責的爭議而令情況膠着。申訴專員趙慧賢就指，部門之間爭拗涉及「做幾多、邊個首先做、如何聯合行動」，認為民政署應該協調，若仍有爭拗，可上呈地方督導委員會處理。

另外，公署亦指地政總署在跟進高流動性物品違規佔用時，只着重轉介個案至相關執法部門，未有積極向其他部門提供協助。其中店鋪地台屬地政總署主力執法目標之一，但近年相關執管數字有下跌趨勢。公署亦批評，1823雖可按現行機制將大部分投訴轉介至合適部門跟進，卻無權指令任何部門跟進涉及權責不清的個案，處理上難免費時失事。