申訴專員指食環應對阻街巡查多執法少　促設累進罰款、善用警力 (10:43)

公署指，食環署在部分阻街黑點雖巡查頻密但執法數字不高，令阻街現象持續。署方不同阻街黑點的巡查及執法數字差距多達數倍，顯示不同分區的環境衛生辦事處巡查及執管力度可能鬆緊不一，署方亦認為，現行的懲處對重複違規者及嚴重個案，例如以貨物及雜物佔用大範圍行人路者欠缺阻嚇力。

公署建議，食環署應引入不同數據，例如包括商戶數目、過往的巡查及執管數字等作參考指標並通盤分析，並在加強審視各分區巡查、執管及資源運用，探討各區之間有否出現重大差異。公署同時提出，環境及生態局和食環署應全面檢視現行法例的罰則，包括提高票控條文的最高罰則及定額罰款金額，以及積極研究在定額罰款條文中引入累進式罰款機制。當局亦應研究賦權食環署人員移走、檢取和扣押非法霸佔或阻礙街道的貨物及雜物的可行性，令食環署在部署執管行動時可更靈活及更具彈性，同時亦可更善用警力。

政府早前已計劃修例增加店舖阻街及亂拋垃圾等罪的罰款，當時政府亦表明，累進罰款不可行。

地政總署、部分地區民政處行動欠積極

另外，公署亦指地政總署在跟進高流動性物品違規佔用時，只着重轉介個案至相關執法部門，未有積極向其他部門提供協助。其中店鋪地台屬地政總署主力執法目標之一，但近年相關執管數字有下跌趨勢。

至於跨部門聯合行動，公署則發現不同民政處的做法及所統籌的聯合行動次數有頗大差異，有地區民政處在過去數年統籌超過100次聯合行動，有部分民政處則未有統籌任何行動。亦有個案顯示，即使民政處嘗試統籌跨部門聯合行動，卻因該處無法迅速解決部門間對執管權責的爭議而令情況膠着。公署亦批評，1823雖可按現行機制將大部分投訴轉介至合適部門跟進，卻無權指令任何部門跟進涉及權責不清的個案，處理上難免費時失事。

公署認為，民政總署應督導各區民政處更積極統籌地區事務及協調部門解決問題，並鼓勵其他部門善用民政處的協調角色，若仍未能解決的違規問題或權責爭議，民政總署應果斷上呈地方行政督導委員會，委員會亦應積極考慮訂立常設中央機制，定期檢討已完成但各地區耗時較長處理的跨部門個案。