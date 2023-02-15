保良局幼稚園校長涉虐5歲女童停職 重案組調查 未有人被捕 (19:49)

警方指，昨日（14日）晚上接獲相關部門及機構通知，指懷疑有人在銅鑼灣禮頓道一幼稚園／幼兒中心不恰當對待一名5歲女童。案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，由港島總區重案組人員跟進調查，暫未有人被捕。

教育局回應指，非常關注事件，並已即時聯絡辦學團體和園方了解事件及按既定機制作出跟進，包括要求園方嚴肅處理及向教育局提交報告，全盤檢視幼稚園在照顧兒童方面的整體情況，提醒園方為學生、家長及教職員提供協助。教育局會繼續與幼稚園保持聯絡，密切跟進事件並提供適切支援，確保幼稚園運作符合要求和保障學生的福祉。​

社署回應指，前日（13日）收悉一宗舉報，懷疑一名兒童在銅鑼灣一間幼稚園暨幼兒園內被職員不恰當對待。社署保護家庭及兒童服務課隨即聯絡營辦機構了解事件及會見有關兒童，並於昨日（14日）向警方報案。社署社工會因應有關兒童的情況召開多專業個案會議，為其制訂合適的福利計劃，並按兒童的需要作出跟進。