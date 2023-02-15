退休婦「通波仔」後亡　家屬質疑醫院無提風險　醫生稱已做最好安排 (18:47)

事主黃琼愛終年69歲，2019年3月2日因心肌梗塞，轉介至伊院接受「通波仔」手術，術後心臟主動脈撕裂，心臟停頓約1小時，接受主動脈修補手術不果，翌日離世。為期6天的研訊今展開，事主兩名女兒、兒子及兒媳婦列席。醫管局為有利害關係方，並派代表出席研訊。

事主兒子馮銘忠供稱，有護士在「通波仔」手術後指母親心跳不正常和心臟有積水，母親再於同日下午約1時接受抽積水手術，但心臟主動脈流血，需在大腿植入監察儀器。至下午5時，馮得知母親主動脈血流不止，心臟曾停頓約1小時，需接受主動脈修補手術。至晚上9時母親已無法救回，延至翌日晚上離世。

廣華醫院急症室醫生林鑑華表示，事主表示胸口疼痛約一星期，並擴散至上肢，經心電圖檢查後未見縱橫膈膜擴闊，診斷為急性心肌梗塞。林指，當時有考慮事主或有主動脈剝離，惟不見她有相關症狀，加上病人患心肌梗塞的機會比主動脈剝離常見約50倍。而且根據國際準則，病人如有心肌梗塞，需於90分鐘內接受「通波仔」手術，時間急切，故選擇安排轉院而非作進一步檢查，認為對事主而言是「最好嘅治療」。審訊明續。