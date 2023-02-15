初選案｜區諾軒指參選者激辯「積極」抑或「會」否決預算案　指戴耀廷冀留彈性 (18:19)

區諾軒今午講述3個選區的協調會議內容，其中在港島會議，出席者就「DQ」者的替補機制持較大爭議，楊雪盈和徐子見傾向採取「排名制」，羅冠聰則提倡「靈童制」。區表示，羅冠聰預料自己無法「入閘」參與立法會選舉，傾向由袁嘉蔚補上，最終各人有共識採用羅冠聰的提議。

至於九龍西會議，區諾軒引述指，張崑陽曾稱有留意戴耀廷的「攬炒十步」文章，並表明支持否決預算案。惟社民連岑子杰提出質疑，稱「講抗爭，邊有人及得上社民連」，但如果政府推出全民退保等民生議案，社民連就要支持。

談及新界東會議，區諾軒表示其中一場會議舉行之前，他收到社民連黃浩銘的電話，獲提醒「陣間唔好應承人哋會否決財政預算案的講法」，他沒有進一步回應。區指，會議開始不久，鄒家成就質問戴耀廷為何以「積極運用基本法權力否決財政預算案」為初選條款，而不是直接表示「會」否決預算案。後來出席者展開激烈辯論，席間有人批評傳統泛民。

區諾軒引述指，鄒家成主張以「會」取代「積極」二字，並提出即場投票不果。戴耀廷當時回應，「積極」二字有少許彈性，「比咩都唔用行前一步」。此外，區作供時主動表示想「加個註腳」，稱他閱讀戴耀廷的「攬炒十步」文章後，曾經與對方表明，「佢的想法太瘋狂」。審訊明（16日）續。