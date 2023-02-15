中大民調指特首三司評分齊升 (16:21)

研究所於今年1月30日至2月9日以電話訪問705名18歲以上市民。結果顯示，與去年11月相比，各項民望指標沒有顯著差異；若與去年1月的調查相比，市民對特區政府表現滿意度、財政司司長評分及對特區政府和中央政府的信任度，則有顯著升幅。

3名司長的評分均較去年11月的調查上升，以財政司長陳茂波評分最高，平均評分為50.1分，較上次調查高1.6分；其次為政務司長陳國基，平均評分為44.1分，上升1.5分；律政司長林定國評分為43.4分，微升0.4分。

對特區政府的信任度方面，有26.7%的受訪市民表示信任，較去年11月上升1.9個百分點；不信任有23.6%，上升0.8個百分點；若與2022年1月調查結果相比，表示信任的百分比上升4.7個百分點，不信任的下降13.8個百分點。至於對中央政府信任度，有21.4%的受訪市民表示信任，較去年11月上升3個百分點；不信任的則有31.6%，下跌2.2個百分點。