機管局正調查機場人力情况　冀下半年訂措施推動航空業界人力發展 (15:37)

林世雄指，自放寬入境限制後，機場客運量一直穩步恢復，至今年1月，航班起降量及客運量已分別回復到疫情前的50%及35%，而據機管局去年底粗略估算，現時大約有5.3萬名員工在機場工作，未來數月機管局、勞工處和工會將續合辦機場招聘活動。他指，機管局去年12月亦有推出「人手共享」先導計劃，由機管局安排一小隊人員提供停機坪支援服務，讓機場營運公司在人手緊張時租用相關人員服務，機管局未來會研究擴展計劃至其他工種。

民建聯議員林琳關注，政府會否考慮將部分航空業工種，如飛機師、飛機維修工程師等，透過納入香港人才清單及補充勞工計劃輸入人手，林指政府了解有個別業界建議從大灣區內其他地區輸入技術員級別或以下的勞工，政府會考慮實質需求及對本地勞動市場影響再決定，務求取得平衡。

勞工界議員周小松指機場人手不足問題與機場營運商短視有關，指營運商只聘外判工，沒注重建立有歸屬感員工隊伍，選委界江玉歡亦質疑機管局現在才做人力調查屬後知後覺，認為應一早事先評估及為人手補充準備。林世雄回應說，政府會與機管局探討改善員工交通安排及提供財政誘因，協助和鼓勵業界增聘及挽留人才；而機場去年下半年才開始恢復營運，認為現時做調查更能掌握準確人手情况