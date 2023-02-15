城巴私家車上環相撞4人傷　巴士不顧而去駛至皇后像廣場　司機遭停職 (18:06)

據了解，巴士按原定路線到達皇后像廣場，司機發現前方玻璃碎裂後停車報案。案件列作「交通意外有人受傷─肇事後不顧而去」。

城巴回應指，一輛由堅尼地城開往香港大球場的5B號線巴士，下午約一時駛至西港城對開與一輛七人車發生踫撞，車長將巴士駛至遮打道皇后像廣場後停車，再聯絡控制中心。涉事車長過去兩日均有執行駕駛職務，意外為今日第三轉車。城巴高度重視是次交通事故，向傷者致以深切慰問，並向所有受影響乘客致歉。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會全力配合警方調查。根據城巴《車長手冊》，在遇到涉及有人受傷或車輛嚴重損毀的交通意外時，車長應立即將車輛停於肇事地點，不得移動車輛。