城巴私家車上環相撞4人傷　巴士不顧而去駛至皇后像廣場　司機遭停職 (18:06)

【18:06更新】今午（15日）1時許，上環發生交通意外，一輛城巴5B線巴士沿干諾道西往中環方向行駛，駛至近摩利臣街時，與一輛白色私家車相撞。私家車事後橫亘干諾道西電車路上，車頭泵把脫落，車前轆鬆脫，地面遺下城巴外殼碎片。私家車被拖走作進一步檢驗，電車交通一度受阻。私家車司機及3名乘客受輕傷，送往瑪麗醫院治理。涉事巴士在事發後未有停下，反繼續前行，車上多名乘客報警求助。警方在約1.3公里外的中環皇后像廣場外發現該巴士，巴士右車頭損毁，擋風玻璃有裂痕，警方正向司機了解事發經過。
據了解，巴士按原定路線到達皇后像廣場，司機發現前方玻璃碎裂後停車報案。案件列作「交通意外有人受傷─肇事後不顧而去」。
城巴回應指，一輛由堅尼地城開往香港大球場的5B號線巴士，下午約一時駛至西港城對開與一輛七人車發生踫撞，車長將巴士駛至遮打道皇后像廣場後停車，再聯絡控制中心。涉事車長過去兩日均有執行駕駛職務，意外為今日第三轉車。城巴高度重視是次交通事故，向傷者致以深切慰問，並向所有受影響乘客致歉。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會全力配合警方調查。根據城巴《車長手冊》，在遇到涉及有人受傷或車輛嚴重損毀的交通意外時，車長應立即將車輛停於肇事地點，不得移動車輛。