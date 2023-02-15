認向繼女示範性行為兼助丈夫性侵繼女　42歲婦判囚三年 (14:48)

42歲女被告化名L.M.，是事主X及Y的生母，兩姊妹當時分別約11及13歲。法官形容X遭遇悲慘，她因事件而自殘，曾經割脈，但仍為母寫信求情，相反被告至今未向女兒道歉。辯方解釋，被告早有歉意，礙於中國人不願坦白心聲的傳統才沒有明言，並提出趁有傳媒在場下致歉。法官聞言直斥「有無搞錯」，居然要女兒看新聞時才知悉其母致歉。

法官在判刑後，叮囑被告「就算尷尬都要道歉」，因為只有被告親口認錯，才能令兩名事主釋懷。被告自2019年首次聆訊後開始還押，至今還押逾3年，料能即時獲釋。

被告的丈夫早前承認6項侵犯X的控罪，昨日經陪審團裁定他的強姦、非禮及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等8罪成立，罪行對象均涉及Y。男被告原定今日在高院求情，但由於無法出庭，故案件押後至3月27日。據悉，男被告在罪成後試圖割腕，被發現後送院搶救。