初選案｜區諾軒稱參加初選者不關心或不認同否決預算案　惟戴耀廷提倡兼堅持 (14:40)

區諾軒早前作供指，第二次九龍東協調會議後，九東有意參選者決定不舉行初選，只辦「棄選」。控方今在庭上展示九東的WhatsApp群組信息，公民黨譚文豪、民主黨胡志偉和民協施德來均認同應再考慮辦初選。戴耀廷提到九西、港島、新東均同意初選，超區、新西稍後開會，歡迎九東再作討論。黃之鋒曾說「我都支持初選，希望促成初選機制順利進行，唔好五區獨欠九東」。

區表示，第三次九龍東協調會議上，九東決定重新舉行公民投票，目標為在5席取得3席，但會派出5張名單，會議談及初選宣傳策略，他亦報告選舉論壇進度。翌日，時任觀塘區議會主席蔡澤鴻在群組內發布「35+九東final.docx」的摘要文件。

區指出，那份摘要屬多次會議累積總結，他不記得文件所有內容，但至少確認戴耀廷提倡增添的句子，即「積極運用基本法權力，否決財政預算案」應該在摘要內出現。但控方表示沒有該份摘要作為呈堂證據。區又稱，由於九東初選「上了軌道」，確定再辦初選，所以他沒出席之後兩次協調會議。

至於港島協調會議，區諾軒憶述戴耀廷會上傳閱名為「35＋計劃」文件介紹初選，出席者包括趙家賢、許智峯，鄭達鴻，楊雪瑩的代表、徐子見、司馬文、羅健熙、梁晃維及彭卓棋。戴開始建議運用《基本法》權力否決財政預算案，惟是司馬文不認同，戴解釋「積極」的意思是可以用或不用，如果政府不聽民意才運用權力。區諾軒形容，戴嘗試迎合司馬文。