社民連五人參與遊行認違限聚令各罰4500元　稱對法例理解與法庭不同「只能認罪」 (13:59)

今日提訊的被告黃浩銘、陳寶瑩、周樹榮、梁國雄及曾健成均選擇認罪。案情顯示，2020年4月30日，眾被告到灣仔警察總部示威，當時有4人限聚令要求。警方期間曾作勸喻和警告，提醒眾人保持距離，惟他們無理會，更呼叫口號，最終警方發出定額罰款通知書。

梁國雄現為泛民「初選案」受審，故今未能親身出庭，他日前已通知法庭其答辯意向，裁判官陳志輝接納他以書面方式認罪。黃浩銘答辯時表示「我承認違反法例，但冇違背良心」，陳寶瑩則指當時已有1.5米距離，惟仍然被指違法，「無辦法，只能認罪」。

社民連另牽涉另一宗同年五一勞動節當日的限聚令，並擬上訴至終審法院，故本案押後至今天，以待該案有裁決結果，最終高院考慮後拒絕批出上訴許可。黃浩銘親自求情指，和平示威權不容剝奪，雖然不認同高院的判決，但決定不再爭持下去，會「寬容接受」。辯方替陳寶瑩、周樹榮及曾健成求情指，他們當時真誠相信行為無違法，並非故意挑戰法紀，冀以罰款處理。