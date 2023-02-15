帳委會稱車牌路試輪候時間長不可接受　促簡化程序增考試地點及人手 (13:37)

審計報告指出，非商用車輛路試的輪候時間由2015年至2021年大幅延長。帳委會認為情况不可接受，促請運輸署制訂措施消除瓶頸。帳委會報告表示，知悉運輸署已計劃在柴灣發展政府聯用綜合大樓提供駕駛訓練及路試服務，亦會與廉署共同檢視考牌主任報到安排。運輸署亦會安排考牌主任在星期六額外工作，預計在6個月可提供約5000次考試，亦會透過定期招聘新考牌主任及聘請退休考牌主任，以增加人手。

帳委會亦引述運輸署指，將於今年與廉署共同檢視考牌主任的報到安排，以確保一個公平、公正及廉潔的考試制度的同時，亦可增加路試數目，料今年年中完成檢視，亦會於明年檢視各項增加路試數目的措施，以及填補考牌主任職系人手後，明年檢視情况，研究為非商用車輛路試排期訂定目標。

對於非商用車輛筆試和的士筆試試題庫在2020年9月前，歷經20年都未有更新，帳委會促請運輸署制訂機制，定期及適時更新駕駛筆試試題庫，由於過去多年筆試未反映《道路安全法例》修訂，帳委會冀署方採取補救措施，確保受影響市民充分知悉有關修訂。

針對駕駛訓練學校管理，帳委會促請運輸署訂立更具競爭性的招標程序，考慮不同因素，包括營辦商過往的表現，而非採用「價高者得」。