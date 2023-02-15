消委會︳家居維修工程費差距大　消委會籲貨比三家 (13:40)

消委會稱，有投訴人於網上搜尋緊急維修和電力修復服務，獲一間公司報價800元。師傅上門檢查數分鐘後，游説投訴人以明線方式重造全屋電線及插座，稱工程預計需時3日及3名技術人員，報價26500元，投訴人即場繳付5000元訂金。投訴人事後認為師傅檢查草率，在支付訂金不足3小時內聯絡該公司，提出取消工程及退回訂金被拒，兩日後收到工程餘額的發票，故向消委會求助。

涉事公司回覆指訂金不足以支付工資及物料費，訂金亦不設退款。惟投訴人稱收據沒有註明，他其後已另聘公司更換家中部分插座和電線，工程只需半日及收費5000元，與該公司提出的報價相差甚大，故認為涉事公司有誇大之嫌，再提出希望可退回部分訂金。但最終公司決定不變，消委會建議投訴人考慮循其他法律途徑追討。

現場報價較原先貴5倍

另一個案網上尋找通渠服務，涉事公司原報價1500元，兩位師傅上門檢查後，指連接座廁去水的外牆污水渠管淤塞嚴重，要以高壓槍清除堵塞物，報價7500元，並提供一個月保養。但通渠後兩天後，座廁再次淤塞。投訴人其後於網上發現坊間有關服務一般為1500元至3000元，認為涉事公司營商手法不良，遂向消委會投訴。

涉事公司回覆指，投訴人當日同意建議的服務及收費，有錄音為證，投訴人亦已簽署收據確認維修完成，當中列明「工程完成後不得追究任何法律責任」，由於保養期已過，公司拒絕作出任何退款或跟進。

消委會提醒，網上搜尋緊急家居維修服務良莠不齊，提醒市民在維修人員上門進行工程前，要核實其身分，又建議交易後應核對收據，是否已清晰列出各項服務詳情及保障，並妥善保留單據。消委會亦指，光顧設有營業地址的商戶會較有保障，一旦出現消費爭議，市民可面對面與商戶職員洽商。

總幹事黃鳳嫺稱，不少屋苑附近有提供小型家居維修服務的商戶，建議市民未雨綢繆，事先了解各項工程價格和服務詳情，參考商戶的口碑，並記下聯絡方法，貨比三家以作不時之需。