消委會︳抱石場免責條款「大包圍」　7成僅供英文版　消委會籲細閱條款保留副本 (13:01)

消委會在去年10月至12月期間實測，每間場館分別到訪3次。各間場館均要求參加者須填妥「放棄權利聲明」或「免責聲明」，主要用於保障場館及職員，在發生意外時免被追究。其中8間場館提供網上版本供事先填寫，之後經電郵將副本傳送予參加者備存。

消委會發現，只有3間抱石場提供中英雙語的免責聲明，另有1間在查詢下，才提供雙語版條款，但紙版僅有2項條款，較網上版共15項簡短。有4間場館職員不是每次都能清楚解釋條款內容，「Project_」的職員沒有清楚說明文件的背頁為免責聲明。

消委會指，檢視各場館的免責聲明後，發現大部分條款的用詞累贅，而豁免範圍甚廣，當發生意外時對消費者的保障如何，容易引起紛爭。當中7間場館的免責聲明列明豁免場館經營者的疏忽（Negligence）引致的傷亡而產生的責任，9間場館包含有關卸免全部（All）、任何（Any） 或其他責任（Or otherwise）等字眼，以「大包圍」方式免除因任何原因引起的所有責任，8間場館更豁免由場所狀况、器材、非固有及非明顯風險而產生的責任，或要求消費者承擔有關風險。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀建議，抱石場應準備中英雙語版本的免責聲明，並主動解說文件細節與運動風險，確保消費者明瞭條款內容；消費者在簽署文件前，應仔細閱讀及了解條款細則，並保留文件副本。譚鳳儀又指，即使已簽署免責聲明，根據《管制免責條款條例》，如果場館因疏忽導致消費者受傷甚至死亡，亦不得藉聲明卸除或局限其法律責任。