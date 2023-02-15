消委會︳28款黑木耳雪耳等含金屬污染物　12款有除害劑　消委會稱食用風險不大 (12:20)

消委會於去年8月至9月搜集10款黑木耳、9款白背木耳，及9款雪耳樣本，其中「位元堂」及「大地の作」的黑木耳樣本，「光大」、「余仁生」的白背木耳樣本，均檢出1種除害劑殘餘，但份量低於香港《食物內除害劑殘餘規例》所訂的限量。

8款雪耳樣本分別檢出1種至5種除害劑殘餘，當中「價真棧」檢出的除害劑種類最多，共有5種。標示為有機的「點點綠」則檢出4種除害劑殘餘，當中阿維菌素B1a殘餘量為每公斤0.29毫克，達《除害劑規例》規定的每公斤0.02毫克最高殘餘限量。不過，消委會指，市民一般用量不會構成健康風險，以1個60公斤的成年人計，每日要進食207克雪耳，即煮熟後約21碗 ，才可能會對健康構成風險。

「仁御堂」雪耳亦檢出2種除害劑，當中炔蟎特（Propargite）的檢出量為每公斤0.28毫克，高於歐盟限量，不過成年人每日要進食2.1公斤，即約煮熟後約214碗雪耳，才有機會對健康帶來可見的風險。消委會促請業界對產品恆常測試，確保除害劑殘餘量符合規例。

室溫浸泡菇類的時間不宜超過2小時

另外，消委會發現全部黑木耳樣本均檢出「總砷」、鎘、鉻和鉛，「大地の作」的樣本亦檢出微量總汞；白背木耳樣本均檢出總砷及鉛，「金御膳」及「老上環」樣本檢到微量鉻；雪耳樣本均「總砷」、鎘和鉛，「樓上」樣本有微量鉻。消委會稱，食用菌無可避免會累積金屬污染物，所有樣本的金屬污染物含量均遠低於相關規例上限，提醒市民食用前要徹底沖洗，亦要避免因偏吃某幾類食物，而過量攝入金屬污染物。

消委會又提醒，由於浸泡的雪耳和木耳，較易受「椰毒伯克霍爾德氏菌」污染，當中或產生毒素「米酵菌酸」，一旦產生，沖洗或烹煮都不能破壞其毒性，而中毒後或出現腹痛及嘔吐等病徵，情況嚴重更可引致肝功能異常，故室溫浸泡菇類的時間不宜超過2小時，否則應放入雪櫃浸泡；市民亦應妥善儲存煮食後的耳類食用菌，剩菜應在烹煮後2小時內放進4°C或以下的雪櫃儲存，於雪櫃存放超過3天的剩菜應棄掉。